ВОЙНА В Украине ВСУ жестко ответили оккупантам за подлую атаку на 128-ю бригаду

2023-11-22 10:29

Командир 28-й отдельной механизированной бригады Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Юрий Мадяр сообщил о возмездии рашистам за атаку на 128-ю бригаду.

Сообщается, что Силы обороны Украины ударили по месту базирования 810 бригады морской пехоты российских оккупантов в Херсонской области.

Мадяр сообщает о 25 погибших, более сотни раненых и неизвестном количестве потерь командного состава, поскольку данные о командном составе комиссия россиян строго засекретила.

Отмечается, что произошло это в день ракетных войск и артиллерии на рф в момент награждения российских военных в честь праздника через две недели после атаки на 128-ю бригаду.

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