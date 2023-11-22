ВОЙНА В Украине Германия передала Украине пакет военной помощи в размере €1,3 млрд, - Умеров

2023-11-22 17:37

Министр обороны Украины Рустем Умеров обнародовал стоимость пакета военной помощи, которую Берлин передал Киеву 21 ноября.

Об этом он написал в фейсбуке.

Умеров отметил: "Министр обороны Германии Борис Писториус во время своего визита объявил о новом пакете военной помощи Украине стоимостью 1,3 млрд евро.

Оборонный пакет включает в себя 4 системы противовоздушной обороны IRIS-T, 155 мм артиллерийские снаряды, противотанковые мины и другое вооружение.

Благодарен за всю военную помощь, оказываемую Германией, обучение наших солдат, а также дипломатическую и политическую поддержку".

В перечень вооружения, которое Германия передаст украинской стороне, в частности, вошли:

четыре системы противовоздушной обороны IRIS-T,

20 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм,

противотанковые мины.

"Это пятый пакет военной помощи, предоставленный Германией с зимы 2023 года. И я уверен, что он поможет вам в вашей борьбе с российской агрессией", – цитирует слова Писториуса "Суспільне".

По его словам, в следующем году Берлин планирует поставить Украине 140 тысяч 155-миллиметровых снарядов для артиллерии.

В Украине ожидали, что Германия даст добро на передачу ВСУ дальнобойных ракет Taurus, однако этого не произошло. На вопрос о возможных поставках ракет Taurus Писториус ответил: "Новой информации о Taurus нет".