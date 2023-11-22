ВОЙНА В Украине Из-за похолодания в энергосистеме Украины впервые зафиксирован дефицит

2023-11-22 13:34

В энергосистеме Украины впервые в текущем осенне-зимнем сезоне зафиксирован дефицит электроэнергии. Об этом сообщило Укрэнерго в среду, 22 ноября.

"Сегодня в энергосистеме зафиксирован дефицит электроэнергии. Диспетчерский центр Укрэнерго прогнозирует, что в вечерние часы он может увеличиться", - говорится в сообщении

Энергетики указали три основных причины дефицита:

увеличение потребления из-за похолодания;

повышенная аварийность блоков электростанций;

недостаточность объемов импорта электроэнергии из ЕС;

Указано, что в Укрэнерго ищут возможности покрытия дефицита. Между тем, украинцев призывают экономно потреблять электроэнергию в течение суток. Не включаете одновременно мощные электроустройства, выключите свет в пустых помещениях, переносите стирку на ночные часы.

По состоянию на утро среды из-за боевых действий и других причин без света оставались 427 населенных пунктов. Из-за обстрелов есть новые повреждения в сетях облэнерго в Донецкой, Запорожской, Харьковской областях. Аварийно-восстановительные работы проводятся в зависимости от ситуации с безопасностью и с разрешения военных.