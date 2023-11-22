В энергосистеме Украины впервые в текущем осенне-зимнем сезоне зафиксирован дефицит электроэнергии. Об этом сообщило Укрэнерго в среду, 22 ноября.
"Сегодня в энергосистеме зафиксирован дефицит электроэнергии. Диспетчерский центр Укрэнерго прогнозирует, что в вечерние часы он может увеличиться", - говорится в сообщении
Энергетики указали три основных причины дефицита:
По состоянию на утро среды из-за боевых действий и других причин без света оставались 427 населенных пунктов. Из-за обстрелов есть новые повреждения в сетях облэнерго в Донецкой, Запорожской, Харьковской областях. Аварийно-восстановительные работы проводятся в зависимости от ситуации с безопасностью и с разрешения военных.