ВОЙНА В Украине Из-за похолодания в энергосистеме Украины впервые зафиксирован дефицит

2023-11-22 13:34

В энергосистеме Украины впервые в текущем осенне-зимнем сезоне зафиксирован дефицит электроэнергии. Об этом сообщило Укрэнерго в среду, 22 ноября.

"Сегодня в энергосистеме зафиксирован дефицит электроэнергии. Диспетчерский центр Укрэнерго прогнозирует, что в вечерние часы он может увеличиться", - говорится в сообщении

Энергетики указали три основных причины дефицита:

  • увеличение потребления из-за похолодания;
  • повышенная аварийность блоков электростанций;
  • недостаточность объемов импорта электроэнергии из ЕС;
  • Указано, что в Укрэнерго ищут возможности покрытия дефицита. Между тем, украинцев призывают экономно потреблять электроэнергию в течение суток. Не включаете одновременно мощные электроустройства, выключите свет в пустых помещениях, переносите стирку на ночные часы.

По состоянию на утро среды из-за боевых действий и других причин без света оставались 427 населенных пунктов. Из-за обстрелов есть новые повреждения в сетях облэнерго в Донецкой, Запорожской, Харьковской областях. Аварийно-восстановительные работы проводятся в зависимости от ситуации с безопасностью и с разрешения военных.

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