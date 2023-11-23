ВОЙНА В Украине роССияне начали третью волну штурмов на Авдеевском направлении – Тарнавский

2023-11-23 17:37

 

Оккупанты начали третью волну активных действий в рамках наступления на Авдеевском направлении.

Источник: командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский в Telegram

Детали: Командующий уверяет, что украинские защитники и защитницы стойко держат оборону на Авдеевском направлении.

Общие потери врага здесь за прошедшие сутки составили 706 человек.

Уничтожена 51 единица военной техники. В частности, 8 танков, 13 ББМ, 8 артсистем, 2 средства ПВО, 15 БпЛА, 5 автомобилей. Также уничтожены 2 склада боеприпасов и 4 важных объекта противника.

В целом же, по словам командующего, на Таврийском направлении, потери врага в живой силе и бронетехнике растут - уничтожено 8 танков, а общие потери в живой силе - более 700 человек.

В операционной зоне ОСУВ "Таврия" враг нанес 11 авиаударов, провел 56 боевых столкновений и совершил 973 артобстрела.

Еще 44 единицы техники врага повреждены.

Продолжается ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, добавляет Тарнавский.

subscriber subscriber

Еще по теме

Британская разведка: На 3 участках фронта прогресса нет, у роССиян тяжелые потери под Авдеевкой

2023-11-18 10:30

роССияне пытаются вернуть утраченные позиции под Бахмутом: в ВСУ рассказали подробности

2023-11-11 15:30

роССияне атаковали Киевскую область баллистикой: подробности от Воздушных сил ВСУ

2023-11-11 08:30

На оккупированной Херсонщине роССияне минируют критическую инфраструктуру, - ГУР

2023-11-07 16:05

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

роССияне начали третью волну штурмов на Авдеевском направлении – Тарнавский

2023-11-23 17:37

За сутки в Украине к энергосистеме подключили еще четыре энергоблока ТЭС

2023-11-23 15:37

В Крыму ликвидирован еще один командир десантного катера оккупантов

2023-11-23 12:30

Ситуация на Запорожской АЭС: оккупанты переводят пятый энергоблок в режим "холодной остановки"

2023-11-23 09:31
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

роССияне начали третью волну штурмов на Авдеевском направлении – Тарнавский 2023-11-23 17:37
За сутки в Украине к энергосистеме подключили еще четыре энергоблока ТЭС 2023-11-23 15:37
В Крыму ликвидирован еще один командир десантного катера оккупантов 2023-11-23 12:30
Ситуация на Запорожской АЭС: оккупанты переводят пятый энергоблок в режим "холодной остановки" 2023-11-23 09:31