ВОЙНА В Украине роССияне начали третью волну штурмов на Авдеевском направлении – Тарнавский

2023-11-23 17:37

Оккупанты начали третью волну активных действий в рамках наступления на Авдеевском направлении.

Источник: командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский в Telegram

Детали: Командующий уверяет, что украинские защитники и защитницы стойко держат оборону на Авдеевском направлении.

Общие потери врага здесь за прошедшие сутки составили 706 человек.

Уничтожена 51 единица военной техники. В частности, 8 танков, 13 ББМ, 8 артсистем, 2 средства ПВО, 15 БпЛА, 5 автомобилей. Также уничтожены 2 склада боеприпасов и 4 важных объекта противника.

В целом же, по словам командующего, на Таврийском направлении, потери врага в живой силе и бронетехнике растут - уничтожено 8 танков, а общие потери в живой силе - более 700 человек.

В операционной зоне ОСУВ "Таврия" враг нанес 11 авиаударов, провел 56 боевых столкновений и совершил 973 артобстрела.

Еще 44 единицы техники врага повреждены.

Продолжается ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, добавляет Тарнавский.