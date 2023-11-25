ВОЙНА В Украине Новые штурмы на Авдеевском направлении не приведут к быстрому продвижению роССиян – ISW

2023-11-25 11:30

 

Специалисты Института изучения войны (ISW) отмечают, что новые штурмы Авдеевки россияне начали со "слабыми механизированными силами", и атаки врага "не приведут к быстрому продвижению".

Источник: ISW

Детали: Украинские официальные лица сообщили, что российские войска начали новую наступательную операцию в направлении Авдеевки.

Аналитики, при этом предполагают, что с более слабыми механизированными силами, чем во время предыдущих наступательных волн, состоявшихся в октябре.

Украинский Генеральный штаб сообщил, что украинские войска отбили не менее 50 российских атак на Авдеевском направлении 23 и 24 ноября.

Эксперты отмечают: крупные наземные штурмы пехоты, вероятно, будут представлять значительную угрозу украинским войскам, обороняющимся на Авдеевском направлении, но не приведут к быстрому продвижению россиян в этом регионе.

Основные выводы ISW за 24 ноября:

  • Украинские официальные лица сообщили, что российские войска начали новую наступательную операцию в направлении Авдеевки.
  • Российские высокопоставленные чиновники могут быть вовлечены в более широкую схему принудительного усыновления депортированных украинских детей.
  • Западные союзники Украины заявили о своей приверженности дальнейшему развитию украинской системы противовоздушной обороны во время 17-й виртуальной встречи в формате "Рамштайн".
  • Президент России Владимир Путин принял участие в сессии Совета ОДКБ в Минске.
  • По сообщениям, китайские компании сотрудничают с российскими бизнесменами в планировании строительства подводного тоннеля, который соединил бы Россию с оккупированным Крымом.
  • Европейские государства реагируют на длительную организацию Россией искусственно созданного кризиса с мигрантами на северо-западных границах.
  • По сообщениям, российские правоохранительные органы задержали около 700 мигрантов на складе в Московской области и выдали несколько повесток в армию, вероятно, в рамках усилий, направленных на принуждение мигрантов к военной службе.
  • Кремль, вероятно, возобновляет попытки контролировать все системы видеонаблюдения в России, что может быть частью постоянных усилий по интенсификации инструментов цифрового авторитаризма для усиления внутренних репрессий.
  • Российские войска провели наземные атаки вдоль линии Сватово-Кременная, под Бахмутом, вблизи Авдеевки, к западу и юго-западу от Донецка, на границе Донецкой и Запорожской областей, а также на западе Запорожской области, несколько продвинувшись вперед в некоторых районах.
  • Российская авиационная промышленность, вероятно, испытывает значительные ограничения из-за международных санкций и требований российской оборонно-промышленной базы.
  • Российские оккупационные власти продолжают прилагать усилия для индоктринации украинских детей в оккупированной Украине в российскую национальную и культурную идентичность.
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