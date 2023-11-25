ВОЙНА В Украине Новые штурмы на Авдеевском направлении не приведут к быстрому продвижению роССиян – ISW

2023-11-25 11:30

Специалисты Института изучения войны (ISW) отмечают, что новые штурмы Авдеевки россияне начали со "слабыми механизированными силами", и атаки врага "не приведут к быстрому продвижению".

Источник: ISW

Детали: Украинские официальные лица сообщили, что российские войска начали новую наступательную операцию в направлении Авдеевки.

Аналитики, при этом предполагают, что с более слабыми механизированными силами, чем во время предыдущих наступательных волн, состоявшихся в октябре.

Украинский Генеральный штаб сообщил, что украинские войска отбили не менее 50 российских атак на Авдеевском направлении 23 и 24 ноября.

Эксперты отмечают: крупные наземные штурмы пехоты, вероятно, будут представлять значительную угрозу украинским войскам, обороняющимся на Авдеевском направлении, но не приведут к быстрому продвижению россиян в этом регионе.

Основные выводы ISW за 24 ноября: