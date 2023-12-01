Жизнь Як сплатити штраф за порушення ПДР за допомогою смартфону

2023-12-01 16:31

Про факт фіксації порушення ПДР та оплатити штраф можна перейшовши в:

Офіційний сайт МВС України

Офіційний мобільний застосунок МВС України - "Штрафи ПДР"

Чатбот "Штрафи ПДР" @ShtrafyPDRbot

На цих сервісах можна знайти постанови за порушення, вчинені на транспортних засобах. Також можна оформити підписку на отримання повідомлень про винесення нових постанов.

Оплата онлайн доступна з моменту винесення постанови. Тож не треба чекати, поки постанова надійде до вашої поштової скриньки.

Мобільний застосунок "Штрафи ПДР" особливо стане в нагоді тим водіям, які користуються транспортними засобами, що за ними не зареєстровані. Адже після винесення постанови поштове відправлення прийде безпосередньо власнику авто, а користувач авто зможе побачити постанову у застосунку.

Також застосунки мають актуальну інформацію про розміщення на мапі комплексів автоматичної фіксації порушень ПДР.

Якщо оплата здійснена протягом 10 днів із моменту отримання постанови (або до цього часу, дізнавшись із допомогою застосунків) - можна сплатити лише 50% від розміру штрафу