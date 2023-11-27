ВОЙНА В Украине Президент Латвии призвал цивилизованный мир обеспечить потребность Украины в боеприпасах

2023-11-27 12:28

Євросоюз повинен розмовляти з будь-якими державами, за винятком деяких, які вже готові продати снаряди для України.

Про це в інтерв'ю "Суспільному" заявив президент Латвії Едгар Рінкевич, інформує Цензор.НЕТ.

Я знаю, що є деякі так звані треті країни, які все ще купують боєприпаси у європейських заводів. І якщо ми можемо відкласти, наприклад, їхні закупівлі, тому що у них немає активної військової ситуації, то, напевно, це те, що ми повинні зробити", - сказав Рінкевич.

Однак президент Латвії зазначив, що для цього потрібна робота європейських інституцій разом з деякими національними державами.

"Але я б сказав, що я не ставлю жодних обмежень, окрім, звісно, друзів і союзників ерефіїї", - додав політик. 

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