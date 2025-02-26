ВОЙНА В Украине Польша готовит для Украины тысячи новых терминалов Starlink для обеспечения стабильной связи на фронте

2025-02-26 12:30

Польша увеличит количество действующих в Украине терминалов Starlink для обеспечения стабильной связи на фронте. Об этом сообщает Puls Biznesu со ссылкой на министра цифровизации Кшиштофа Гавковского.

По его словам, польское правительство планирует значительно увеличить количество Starlink - дополнительные 5 000 устройств уже заказаны.

"Польша многие и многие месяцы поставляет интернет украинскому сообществу и украинской армии. Благодаря Starlink выполняются задачи, которые позволяют удерживать фронт", - заявил Гавковский.

К концу 2024 года Польша предоставила Украине 24 400 терминалов Starlink, которые производит американская компания SpaceX Илона Маска. В ноябре была заказана новая партия, которая сейчас постепенно поступает в Украину.

Де-юре Польша не дарит эти терминалы Украине, а дает взаймы, хотя, скорее всего, они никогда не будут возвращены. Такая форма была выбрана во избежание излишних осложнений, включая налоговые.

Не все терминалы активны на постоянной основе, их количество со временем меняется - они включаются и отключаются по решению украинской стороны. Кроме того, около 300 терминалов были уничтожены во время боевых действий.

В 2024 году расходы Польши на обслуживание терминалов и закупку новых составили более 120 млн злотых (свыше 1,2 млрд грн). Ожидаемая стоимость обслуживания в 2025 году - 186 млн злотых (почти 2 млрд грн).