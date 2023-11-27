ВОЙНА В Украине Західні системи ППО мають критичну перевагу над радянськими, які використовує ворог

2023-11-27 14:31

Західні системи протиповітряної оборони мають критичну перевагу над радянськими — там, де радянська ППО витрачає 100 снарядів на збиття цілі, західній потрібно менше десятка.

Про це в коментарі ABC News заявив командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв.

Тому технологія завжди переважує кількість. І я ще раз наголошую, що ця допомога для нас дуже і дуже важлива, — зазначив Наєв.

Зазначається, що війна зазнає змін — росіяни адаптують і розвивають свою тактику, використовуючи більш сучасну зброю, таку як безпілотники-камікадзе і дистанційне мінування за допомогою реактивних систем залпового вогню, значною мірою покладаючись на свою перевагу в повітрі на лінії фронту і на окупованих територіях.

Наєв попередив, що якщо держава-терорист продовжить нарощувати виробництво озброєнь і технологічно вдосконалюватися за допомогою своїх союзників, війна може знову вийти за межі сходу і півдня України.

Ми готуємося до цього, — зазначив він. — Ми будуємо оборонні споруди, ставимо міни, тренуємо наші війська.

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