ВОЙНА В Украине Враг хочет найти слабину в обороне, чтобы снова оккупировать Купянск, - Сухопутные войска

2023-11-27 19:15

 

Пока оккупационные войска не отказались от намерений повторно оккупировать Купянск Харьковской области. Впрочем, враг не имеет успеха на этом направлении.

Об этом заявил начальник службы по связям с общественностью Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Владимир Фитьо в эфире телемарафона "Единые новости".

"Да, российские оккупанты не отказались от своих намерений ... выйти к городу Купянск, хотят его повторно оккупировать. На этом участке украинские защитники отразили 4 атаки противника. Это близ Синьковки, Ивановки. Противник хочет выйти на границы населенного пункта Синьковка, для того, чтобы развивать свой дальнейший успех в наступлении на Купянск", - сказал Фитьо.

По его словам, для достижения своих целей оккупанты применяют авиацию, активизировали использование дронов-камикадзе, совершают артиллерийские обстрелы.

"Мы видим, что активизируется враг, несмотря на потери... в живой силе и в технике, от планов своих не отказывается и пытается продавить украинскую оборону, найти какую-то слабину в обороне", - сказал спикер.

Он отметил, что враг использует штурмовые отряды, состоящие из бывших заключенных, военнослужащих-штрафников, "ведя их на так называемые мясные штурмы".

"Каких-то стратегических успехов на данном направлении у российских оккупантов нет", - подчеркнул Фитьо.

Спикер Сухопутных войск также отметил, что на Бахмутском направлении российские войска более трех недель активизировались и пытаются вернуть утраченные позиции.

"Украинские защитники находились в активной обороне и при первой возможности переходили к атакующим действиям, так же улучшили свои тактические положения. И сейчас враг пытается это все вернуть себе назад", - отметил Фитьо.

По его словам, на этом направлении за сутки отражены десять вражеских атак, захватчики использовали против Сил обороны 18 дронов-камикадзе и совершили 508 артиллерийских обстрелов.

"Опять-таки, стратегических успехов нет (у врага. - Ред.)", - сказал Фитьо.

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