ВОЙНА В Украине Данилов рассказал о новом порядке мобилизации в Украине

2023-11-28 19:15

Правительство Украины планирует изменить порядок мобилизации в стране. При этом страна будет пытаться сохранить боеспособность после почти двух лет войны с Россией.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью The Guardian.

Чиновник отметил, что об изменениях в мобилизации объявят уже на этой неделе. В частности, для этого будут использованы коммерческие рекрутинговые компании. Цель – помощь в проведении более целенаправленного призыва и пополнения рядов призывников.

Использование рекрутинговых компаний также даст гарантии призывникам, что они будут выполнять роли в соответствии с их навыками.

"Некоторые люди боятся, боятся умереть, боятся стрелять, но это не значит, что они не могут быть вовлечены в другие виды деятельности... Теперь у нас есть новый министр с новым подходом", - сказал Данилов.

Он также сообщил, что предполагается сотрудничество с двумя крупнейшими кадровыми компаниями страны, которые будут работать вместе над тем, чтобы выявлять людей, которые хотят помогать армии, но не хотят быть на фронте.

"Мобилизация станет более гибкой, будут объявлены те специальности, которые нужны, и люди будут заявляться на конкретную должность. К примеру, им нужны сварщики или слесари и так далее", - отметил секретарь СНБО.

Издание, ссылаясь на источники в Минобороны Украины, пишет, что с кадровыми компаниями уже подписали договоры, но их названия не сообщает.

Данилов в свою очередь признал, что у Украины есть проблемы с мобилизацией, но, подчеркнул он, они преувеличены роспропагандой.

"Россия пытается подогреть этот вопрос, говоря, что у нас не хватает солдат, что у нас проблемы с мобилизацией... В жизни всегда есть проблемы, давайте не будем их переоценивать", - заявил он.

Напомним, ранее мы рассказывали, что президент Украины Владимир Зеленский поручил Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и министру обороны Рустему Умерову разработать комплексный план мобилизации.