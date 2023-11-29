Политика Волкер: быстрое вступление Украины в НАТО лишит путина главной цели войны

2023-11-29 16:05

Быстрое вступление Украины в НАТО убедит российского диктатора Владимира Путина, что он потерял цель войны в Украине.

Об этом заявил бывший посол Соединенных Штатов при НАТО, экс-представитель США по Украине Курт Волкер во время конференции в Европарламенте, цитирует Укринформ.

"Убежден, что политика НАТО сегодня нечаянно посылает сигнал для Путина – продолжать боевые действия. Потому что мы говорим, что Украина станет членом в длительной перспективе, но мы не можем привести ее в НАТО, пока продолжается эта война. Это является стимулом для Путина продолжать войну. Я действительно думаю, что пришло время для нас сделать прямо противоположное послание, – что Украина станет членом НАТО как можно быстрее", - заявил Волкер.

По его словам, это будет означать, что нет никакого пути для проигрыша Украины. "Тогда для Путина продолжение этой войны будет бесцельным, а для России – разрушительным", - добавил он.

При этом Волкер подчеркнул, что выражает личную точку зрения, а не позицию правительства США. Считается, что практическое воплощение такого намерения не так сложно. В то же время существует беспокойство, что членство Украины может привести к эскалации, риску использования ядерного оружия или прямого столкновения НАТО с российскими войсками.

"Можно говорить, в частности в формате Совета НАТО-Украина, что статья 5-я (Вашингтонского договора-ред.) будет означать для Украины, и какими будут шаги со стороны Альянса в соответствии с этой статьей для защиты Украины. Статья 5-я не содержит специфических обязательств командировать войска, она говорит о коллективном ответе. Такой коллективный ответ мы имеем даже сейчас, потому что тренировки, оборудование, данные разведки, – это все НАТО уже предоставляет Украине", – пояснил он.

Волкер также добавил, что НАТО может больше помогать Украине, в частности закрыть небо над ней от российских атак.

Вступление Украины в НАТО - последние новости

Западная пресса сообщает, что страны-члены НАТО не преодолели разногласия с вопрос скорого вступления Украины. Против высказались США и Германия, которые хотят, чтобы процесс определялся условиями, а не политическими соображениями.

В июле перед саммитом НАТО в Вильнюсе ходила информация о том, что Берлин инициирует отсрочку вступление Украины в НАТО из-за опасений, того, как на эту ситуацию посмотрит Кремль. Кроме того, по данным СМИ, Германия выступала за формулировку итогового заявления саммита, в котором не было указания каких-то конкретных сроков.

Власти Германии не выступают против членства Украины в НАТО. Такое заявление сделал посол Германии в Украине Мартин Егер.