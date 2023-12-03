Мобилизация в Украине: кого в первую очередь могут призвать, разновидности повесток и подробности нововведений

В Украине в очередной раз продлили военное положение и общую мобилизацию до февраля следующего года. Следовательно, мужчины и дальше будут получать повестки из военкоматов.
Верховная Рада приняла законопроекты о продлении срока действия военного положения и сроке проведения общей мобилизации в Украине еще на три месяца. И теперь военное положение и общая мобилизация будут действовать как минимум до 14 февраля следующего года.
В ближайшее время должны произойти изменения в мобилизации. Соответствующий законопроект готовится в Верховной Раде. В частности, должно быть зафиксировано право военных на демобилизацию. Также появится возможность мобилизации через рекрутинговые компании.
Президент Владимир Зеленский поставил задачу главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному, министру обороны Рустему Умерову и другим представителям правительства презентовать комплексный план проведения мобилизации в Украине.
Необходимые изменения в мобилизации
Советник главы ОПУ Михаил Подоляк рассказал, что на этом этапе войны усложнился процесс мобилизации. Также одно из ключевых изменений, которое оно должно претерпеть, – в коммуникации.
Подоляк назвал четыре направления, необходимые для изменений:
Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что изменения в мобилизации, в частности, будут связаны с привлечением к призыву двух крупнейших в Украине рекрутинговых компаний. Они приобщатся к поиску людей с конкретными навыками, которые найдут применение на фронте. По словам Данилова, мобилизация станет "более гибкой".
Кто подлежит мобилизации в декабре 2023 года
Обязательно:
Добровольно:
В декабре 2023 года они будут подлежать мобилизации. Тем не менее, народные депутаты уже разрабатывают законы о мобилизации этих лиц, а профессиональные юристы ищут обоснование того, почему мобилизация студентов категории 30+ не будет нарушать конституционное право на образование.
Основанием для мобилизации является получение повестки. В декабре 2023 года этот процесс не изменится и военнообязанные так же будут получать три типа повесток:
Важно: до 1 декабря 2023 года все работодатели в Украине в соответствии с правилами военного учета, утвержденными постановлением Кабинета министров №1487, должны подать списки призывников, военнообязанных и резервистов в ТЦК и СП. Это делается для уточнения данных и сверки списков.
Добавим, что школы, университеты и другие учебные заведения ежегодно до 1 декабря должны передавать списки своих соискателей образования — парней, которым исполняется 17 лет (допризывников), в Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК СП).
Новые правила в процедуре вручения повесток
Представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки Алина Кривошея рассказала, кто имеет право вручать повестки: "Повестку может вручить не только должностное лицо ТЦК и СП, но и органы местного самоуправления, руководители предприятий, учреждений, организаций, учебных заведений".
На практике законодательством не установлено конкретное место для вручения повестки, поэтому фактически это может произойти в любом месте, например, в парке, на блокпосте или в другом общественном месте, или по месту жительства.
Сегодня юристы дискутируют о заполнении повестки "на колене". По их словам, юридическая практика свидетельствует о различных подходах судов и их решениях относительно правомерности такого вручения повесток, поэтому каждый случай в суде уникален.
Электронный реестр военнообязанных
Еще одним нововведением 2023 года стал поданный в Верховную Раду законопроект, касающийся создания электронного реестра военнообязанных. Народные депутаты предлагают собрать всю доступную личную и служебную информацию о военнообязанных и резервистах в электронных реестрах и базах данных в единый е-реестр.
То есть, передать Министерству обороны информацию из государственных реестров: МВД, Налоговой службы, Минздрава, Госмиграционной службы и других ведомств.
Согласно проекту закона, в автоматическом режиме военное ведомство будет получать информацию и личные данные об украинцах 17-60 лет. Включая номера телефонов, электронную почту, сведения о семейном положении, работу военнообязанных и другое.
Уже к концу 2023 года могут произойти коренные изменения, которые увеличат полномочия работников территориальных центров комплектования. Как было отмечено выше, сегодня работники военкомата не имеют полномочий останавливать граждан призывного возраста на улице для проверки документов без имеющихся причин или выписывать повестки. Однако новая законодательная инициатива, разработанная с участием Генерального штаба ВСУ и Минобороны, может это изменить. Такие данные озвучил народный депутат Украины Роман Костенко.
"Этот законопроект предполагает расширение прав ТЦК, что позволит улучшить организацию деятельности военных служб: "Они смогут вести аудио и видеозаписи. Они смогут проверять приписные документы, насколько я помню", — сообщил нардеп.