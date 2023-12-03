ВОЙНА В Украине Мобилизация в Украине: кого в первую очередь могут призвать, разновидности повесток и подробности нововведений

2023-12-03 11:30



В Украине в очередной раз продлили военное положение и общую мобилизацию до февраля следующего года. Следовательно, мужчины и дальше будут получать повестки из военкоматов.

Верховная Рада приняла законопроекты о продлении срока действия военного положения и сроке проведения общей мобилизации в Украине еще на три месяца. И теперь военное положение и общая мобилизация будут действовать как минимум до 14 февраля следующего года.

В ближайшее время должны произойти изменения в мобилизации. Соответствующий законопроект готовится в Верховной Раде. В частности, должно быть зафиксировано право военных на демобилизацию. Также появится возможность мобилизации через рекрутинговые компании.

Президент Владимир Зеленский поставил задачу главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному, министру обороны Рустему Умерову и другим представителям правительства презентовать комплексный план проведения мобилизации в Украине.

Необходимые изменения в мобилизации