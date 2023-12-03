ВОЙНА В Украине Rheinmetall со следующего года планирует запустить производство бронетехники в Украине

2023-12-03 12:30

Производство бронетранспортеров Fuchs станет возможным с конца лета 2024 года, подчеркнул гендиректор концерна Армин Паппергер.

Немецкий концерн Rheinmetall Group планирует запустить производство своей бронетехники на территории Украины уже в 2024 году. Об этом сообщил генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер в интервью WirtschaftsWoche, опубликованном в субботу, 2 декабря.

"После подписания контракта мы хотим иметь первый полноприводный автомобиль в Украине примерно через 6-7 месяцев, а первый Lynx – через 12-13 месяцев", – рассказал гендиректор.

Производство бронетранспортеров Fuchs в Украине станет возможно уже с конца лета 2024 года, а производство БМП Lynx может начаться летом 2025 года.

"Первые десять бронемашин Lynx уже производятся здесь, в Германии или Венгрии, в совместном производстве между нами и Украиной. После фазы наращивания мы быстро сможем производить значительное количество этих транспортных средств полностью в Украине", - сообщил он.

По его словам, в Украине уже налажено обслуживание германской бронетехники, для чего украинские специалисты прошли подготовку в Германии.

Он также добавил, что не видит проблем безопасности украинских заводов концерна.

"Мы не строим новых заводов; скорее, как Rheinmetall, мы будем арендовать существующие заводы, переоборудовать их и потом эксплуатировать. И они, кажется, достаточно хорошо защищены, — по крайней мере, это показал опыт последних двух лет войны", - отметил он.