ВОЙНА В Украине США начнут передавать ATACMS, Abrams и F-16 Украине при одном условии, - Ходжес

2023-12-03 10:30

Бывший командующий армией США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес считает, что Штаты и другие союзники должны четко заявить, что хотят победы Украины, чтобы создать мощные предпосылки для усиления военной помощи.

Об этом он сказал в интервью Голосу Америки.

"Соединенные Штаты и наши союзники должны сказать: "Мы хотим, чтобы Украина выиграла!" Когда это станет нашей политикой, тогда больше не будет оправданий по поставкам ATACMS, танков Abrams или F-16. Мы настроены на победу. Это то, что мы должны сделать", – сказал Ходжес.

Он отметил, что никогда не слышал, чтобы президент США Джо Байден или конгресс заявляли, что хотят, чтобы Украина победила. Они заявляют, что готовы быть с Украиной столько, сколько потребуется.

"Что это значит? Полагаю, это нерешительность. Не знаю, почему так, мне очень трудно понять, что их останавливает. Думаю, есть определенная обеспокоенность, что Россия может как-то усилиться. Есть некоторая неуверенность, что произойдет, когда Украина победит, а режим Путина рухнет", – пояснил Ходжес.

Комментируя ситуацию на фронте, он отметил, что не хотел бы быть российским солдатом в окопе из-за ужасной логистики и наплевательского отношения командования.

"Российские солдаты будут ужасно страдать зимой. Я думаю, мы увидим снижение эффективности некоторых их дронов", – сказал генерал.

Ходжес также уверен, что ВСУ не будут снижать темп зимой, продолжая давить на оккупантов и их логистику, ведь не могут позволить дать врагу время для отдыха и укрепления обороны.

Он также заявил, что не может понять, почему Украина после событий 2014 года не наладила адекватное производство боеприпасов, при том, что именно она "в течение десятилетий была сердцем оборонной промышленности Советского Союза". По его мнению, это вполне можно сделать даже во время войны.

Ранее Ходжес заявил, что контрнаступление ВСУ замедлилось, но у Украины есть большие успехи в борьбе с Черноморским флотом РФ.