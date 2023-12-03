Германия предоставила Украине новый пакет помощи

Правительство Германии предоставило Украине новый пакет помощи, куда вошли, в частности, 3 840 артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров.
Источник: "Европейская правда"
Детали: В общем новый пакет помощи включает:
Что предшествовало: В предыдущем пакете, о котором правительство ФРГ объявило 22 ноября, Киев в частности получил еще 20 боевых машин пехоты Marder с боекомплектом.
Ранее федеральный министр обороны Германии Борис Писториус побывал в Киеве, где объявил о новом пакете военной помощи на сумму 1,3 миллиарда евро. Этот пакет содержит, среди прочего, четыре дополнительные системы противовоздушной обороны IRIS-T-SLM, а также 20 тысяч артиллерийских боеприпасов 155-мм калибра и противотанковое вооружение.
Перед этим Писториус подтвердил сообщения в СМИ, что Германия удвоит военную помощь Киеву на 2024 год до 8 млрд евро.