ВОЙНА В Украине На Закарпатье задержали группу уклонистов, пытавшихся незаконно сбежать в Словакию

2023-12-04 12:28

Пограничники Чопского отряда задержали восьмерых мужчин призывного возраста, которые планировали незаконно пересечь украинско-словацкую границу. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

Отмечается, что нарушителей обнаружено в лесистой местности вблизи границы.

Все задержанные граждане Украины. Семеро имели при себе документы, удостоверяющие личность. Это жители Киева, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской, Тернопольской и Черновицкой областей.

Восьмой не имел при себе никаких документов и представился закарпатцем. Оперативники установили, что именно он является организатором переправной схемы и вел "путешественников".

Задержанных доставили в пограничное подразделение для выяснения обстоятельств правонарушения.

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Из-под завалов жилого дома в Новогродовке спасатели достали тело 8-летнего ребенка 2023-12-04 13:32
На Закарпатье задержали группу уклонистов, пытавшихся незаконно сбежать в Словакию 2023-12-04 12:28
Расстрелявшие безоружных украинских военных в районе Авдеевки уже ликвидированы 2023-12-04 11:33