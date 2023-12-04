На Закарпатье задержали группу уклонистов, пытавшихся незаконно сбежать в Словакию

Пограничники Чопского отряда задержали восьмерых мужчин призывного возраста, которые планировали незаконно пересечь украинско-словацкую границу. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.
Отмечается, что нарушителей обнаружено в лесистой местности вблизи границы.
Все задержанные граждане Украины. Семеро имели при себе документы, удостоверяющие личность. Это жители Киева, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской, Тернопольской и Черновицкой областей.
Восьмой не имел при себе никаких документов и представился закарпатцем. Оперативники установили, что именно он является организатором переправной схемы и вел "путешественников".
Задержанных доставили в пограничное подразделение для выяснения обстоятельств правонарушения.