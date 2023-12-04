Политика Украина может не получить 50 млрд евро помощи из-за внутренних разногласий в Евросоюзе, - Financial Times

2023-12-04 20:48

Споры внутри ЕС по поводу выделения средств Украине ставят под угрозу важные обещания, данные Киеву несколько месяцев назад – как раз тогда, когда поток финансовой и военной поддержки от США фактически прекратился из-за дискуссий в Конгрессе.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на ряд источников.

Издание пишет, что страны-члены ЕС далеки от достижения соглашения по выделению Украине 50 млрд евро.

Усилия Евросоюза по достижению компромисса в вопросе выделения помощи Украине затрудняются победой правой партии на выборах в Нидерландах и недавним решением суда Германии об ограничении заимствований правительства. Источники также отмечают, что активные дискуссии продолжатся до и во время саммита ЕС, который пройдет 14-15 декабря в Брюсселе.

"Крайне важно, чтобы поддержка Украины продолжалась, и чтобы мы, европейцы, играли в этом важную роль", - заявил премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо в комментарии изданию.

Один из неназванных представителей ЕС также отметил, что принятие финансовой поддержки для Украины – это момент истины.

"Если вы говорите, что поддерживаете Украину, вам придется взять на себя финансовую ответственность", - отметил он.

Однако, некоторые чиновники ЕС отмечают, что переговоры ЕС по бюджету всегда были и будут трудными, но в данном случае компромисс все еще возможен. Ожидается, что пересмотренный пакет помощи будет предложен до саммита.

"Я думаю, что мрачность вокруг этого вопроса сильно преувеличена. Мы не собираемся допустить, чтобы Украина испытала суверенный дефолт", - заявил один из чиновников ЕС, участвовавший в обсуждении.