ВОЙНА В Украине ВСУ получат "длинные" ракеты Нептун. Также будут обновлены системы ПВО С-300 и Бук

2023-12-04 22:15

 

Военно-политическое руководство определило задачи по производству вооружений, техники, ракет и боеприпасов.

Украина ведет разработку "длинных" ракет типа "Нептун", а также модернизацию зенитно-ракетных комплексов С-300 и "Бук". Об этом сообщил заместитель министра обороны Иван Гаврилюк в интервью АрміяІnform.

По его словам, военно-политическое руководство определило задачи по производству вооружений, техники, ракет и боеприпасов.

Он отметил, что к этому процессу привлекут не только государственные предприятия, но и частные компании, которые выпускают товары двойного назначения.

"Сейчас идет работа по созданию так называемого длинного "Нептуна". Речь идет о новой модификации ракеты для комплекса Нептун. Также ведется активная работа вместе с Министерством стратегических отраслей промышленности по укреплению системы противовоздушной обороны", — сказал Гаврилюк.

Чиновник подчеркнул, что Украина ведет работу над модернизацией ЗРК "Бук" и С-300.

- 13 апреля 2022 года две ракеты "Нептун" поразили крейсер "Москва". В ночь на 15 апреля РФ признала, что флагман российского флота затонул.

- В конце лета 2023 года The Drive написали, что Украина модернизирует ракеты "Нептун" – и они смогут долететь до Москвы.

- 14 сентября 2023 года прошла операция контрразведки СБУ и ВМС, результатом которой стало уничтожения ЗРК С-400 "Триумф" стоимостью $1,2 млрд: по цели отработали беспилотники и ракеты "Нептун". Как выглядели позиции "Триумфа" в Крыму до и после прилетов – спутниковые фото.

- Атака была похожа на атаку 23 августа на позицию С-400 оккупантов в районе Оленовки на мысе Тарханкут.

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фото роССийские войска продвинулись в нескольких местах возле Авдеевки – ISW 2023-12-04 17:37
В Украине из-за непогоды и боевых действий обесточено 565 населенных пунктов 2023-12-04 14:31
Из-под завалов жилого дома в Новогродовке спасатели достали тело 8-летнего ребенка 2023-12-04 13:32