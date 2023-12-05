ВОЙНА В Украине Сколько еще будет продолжаться мобилизация в Украине и какие изменения хотят принять: разъяснение

2023-12-05 21:37

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, в ходе которой военнообязанных граждан призывают на службу в армию. В связи с определенными проблемами с процессом мобилизации, парламентарии хотят внести изменения в законодательство.

Также рассматривается вопрос о демобилизации бойцов из ВСУ. Об этом в интервью "Укринформу" рассказал замглавы парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев.

По его словам, все вопросы по мобилизации, демобилизации и другим военным делам решает Генеральный штаб ВСУ. В свою очередь народные депутаты лишь выполняют запросы военных и подводят под них законодательную и юридическую базу.

Народный избранник подтвердил, что сейчас Верховная Рада работает над изменениями в процессе мобилизации. Как только с военными будет согласован окончательный документ, он будет внесен в сессионный зал и проголосован.

При этом Чернев подчеркнул, что изменения в процессе мобилизации произойдут уже в ближайшее время. По предварительным данным, среди основных изменений, которые будут присутствовать в новом законопроекте, – уменьшение круга граждан, имеющих право на отсрочку. По мнению нардепов, такой шаг необходимо предпринять для исключения возможности уклонения от призыва.

На сегодняшний день, согласно закону №10211 и №10212, действие военного положения и общей мобилизации в Украине продолжается до 14 февраля 2024 года.

Накануне Министерство обороны совместно с Министерством здравоохранения, Министерством цифровой трансформации и общественными организациями внесло изменения в законодательство, упрощающее прохождение военно-врачебной комиссии. Теперь раненому военному больше не нужно лично доставлять документы в воинскую часть после принятия решения ВВК о предоставлении отпуска или непригодности.

Ранее сообщалось, что в последнее время накопилось много проблемных вопросов в направлении мобилизационных и демобилизационных мероприятий. Новый закон призван устранить многочисленные нарушения в получении отсрочки от прохождения службы и прочее. Сообщается, что соответствующий законопроект совсем скоро будет зарегистрирован в Верховной Раде. Планируется, что его принятие состоится уже до конца года.

Напомним, военное руководство Украины рассматривает все возможные сценарии развития на фронте в 2024 году. Это включает в себя фактор мобилизации мужчин призывного возраста.