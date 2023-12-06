ВОЙНА В Украине На Одещині ліквідували сіру схему виїзду ухилянтів до Молдови

2023-12-06 10:29

На Одещині ліквідували схему виїзду ухилянтів до Молдови, як менеджерів зовнішньоекономічної діяльності за $4500.

Організатором схеми виявився 48-річний одесит. До схеми він долучив керівника агрофірми, який отримав оборонне замовлення та мав право на власний розсуд бронювати військовозобов’язаних працівників з-поміж штатних працівників компанії. Таким чином ділки фіктивно працевлаштовували на підприємство чоловіків призовного віку і «бронювали» їх на час мобілізації.

Окрім цього, вони отримували повний пакет документів для виїзду у службове відрядження до Молдови як менеджери зовнішньоекономічної діяльності для налагодження бізнес-контактів та розширення клієнтської бази.