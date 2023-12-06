ВОЙНА В Украине Во временно оккупированном Крыму враг незаконно милитаризует детей

2023-12-06 12:28

Во временно оккупированном Крыму рашисты незаконно милитаризуют детей. Об этом сообщает представительство президента в Крыму на своей Facebook-странице.

"Севастопольское незаконное "добровольное общество содействия армии, авиации и флоту" получило почти 6 млн рублей на подготовку детей-операторов FPV. Из них 2,5 млн - из так называемого "фонда президентских грантов", - говорится в сообщении.

Россияне планируют за пять месяцев подготовить более 400 детей-операторов беспилотников от 11 до 16 лет на временно оккупированных территориях Севастополя, Крыма, Запорожской, Луганской и Донецкой областей.

Так называемый заместитель директора "центра беспилотных летательных систем", созданного на базе захваченного Таврического университета, заявил о том, что "ведется подготовка операторов беспилотных дронов".