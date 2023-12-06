ВОЙНА В Украине видео Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обратился к украинским военным

2023-12-06 15:38

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный поздравил украинских военных с Днем Вооруженных сил Украины и поблагодарил всех, кто сейчас делает свою тяжелую работу. Соответствующее видеообращение генерал обнародовал в Facebook.

"Склоняю голову перед вашим подвигом! Перед каждым солдатом, сержантом и офицером. Особенно перед теми, кто сегодня в огне боев и под обстрелами, в холодных замерзших окопах и руинах крепко держит оборону и уничтожает коварного врага", - сказал Залужный.

Он подчеркнул, что Силы обороны стоят за будущее украинских детей, потому "борются, не имея права на поражение".

"Горд за каждого, кто сегодня находится в рядах Вооруженных сил Украины. Украина не сдается - благодаря вам. И благодаря вам я снова и снова убеждаюсь - как бы тяжело нам ни было, но точно не будет стыдно. Спасибо за службу!", - отметил главком.