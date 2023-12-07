ВОЙНА В Украине ПФУ назвал условия назначения пенсии военнослужащим

2023-12-07 20:48

В Пенсионном фонде Украины назвали условия пенсионного обеспечения военнослужащих.

Об этом сообщила пресс-служба ПФУ в Донецкой области.

Так, согласно Закону Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц" от 09.04.1992 № 2262-XII военнослужащие при наличии установленной выслуги на военной службе имеют право на пожизненную пенсию за выслугу лет.

Как отмечается, к таким военнослужащим относятся лица, которые находились на военной службе, службе в органах внутренних дел, Национальной полиции, Национальном антикоррупционном бюро Украины, Службе судебной охраны, государственной пожарной охране, Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины, органах и подразделениях гражданской защиты , налоговой милиции, Бюро экономической безопасности Украины или Государственной уголовно-исполнительной службе Украины, и некоторые другие лица, имеющие право на пенсию по настоящему Закону.

При этом Основное условие для назначения пенсии – увольнение военнослужащих со службы.

В частности, для таких лиц предусмотрено три вида пенсий:

за выслугу лет (независимо от возраста, при наличии выслуги 25 лет и более; при достижении на день увольнения со службы 45-летнего возраста, при наличии 25 лет и более страхового стажа, из которых не менее 12 лет 6 месяцев составляет военная служба или служба в органах внутренних дел);

по инвалидности (если она наступила при исполнении служебных обязанностей или при прохождении службы);

в случае потери кормильца (назначается нетрудоспособным членам семьи, находившимся на содержании военнослужащих, умерших, погибших или пропавших без вести).

"Важно! Сохраняется право на пенсию военнослужащих в случае их призыва на военную службу", - подчеркнули в ПФУ.

Таким образом, пенсии военнослужащих исчисляются из размера денежного довольствия, учитывая соответствующие оклады по должности, воинскому званию, процентную надбавку за выслугу лет, ежемесячные дополнительные виды денежного довольствия.

Следовательно, размеры пенсий в зависимости от их вида составляют:

за выслугу лет - 50-70% денежного довольствия, в зависимости от продолжительности выслуги;

по инвалидности - 40-100% денежного довольствия, в зависимости от группы и причины инвалидности;

в случае потери кормильца - 30-70% на одного иждивенца в зависимости от причины смерти.

"Заявления о назначении пенсии за выслугу лет и по инвалидности подаются лицами в соответствии с Порядком подачи и оформления документов для назначения (перерасчета) пенсий в соответствии с Законом Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц", утвержденного постановлением правления Пенсионного фонда Украины от 30.01.2007 № 3-1 с изменениями, внесенными согласно постановлению Пенсионного фонда от 02.03.2023 № 10-1. Заявления о назначении пенсии за выслугу лет и по инвалидности лицам, уволенным со службы, подаются в органы Пенсионного фонда через уполномоченные структурные подразделения соответствующих министерств", - уточнили в ПФУ.