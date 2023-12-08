ВОЙНА В Украине США передаст Украине новейшие комплексы противодействия беспилотникам Vampire

2023-12-08 09:35

Украина до конца декабря получит все 14 заказанных в США комплексов противодействия беспилотникам Vampire. Об этом заявило командование Военно-морских сил США.

США заявляют, что в декабре 2023 года закончат поставки Vampire. Системы были разработаны для обнаружения и перехвата беспилотников.

Разработка, производство и поставка систем осуществляется в максимально короткие сроки под руководством специальной Команды разработок точных видов вооружения PMA-242 ВМС США.

ВМС США также сообщают, что вместе с новой партией Vampire в ближайшие недели должны поступить первые ракеты APKWS, оснащенные бесконтактным детонатором.

Комплексы Vampire для борьбы с беспилотниками - это сравнительно новое вооружение. Впервые его тестирование было начато в 2021 году. Мобильный зенитный комплекс оснащен оптико-электронной системой WESCAM MX-10 с тепловизионной и телевизионной камерами.

subscriber subscriber

Еще по теме

Самолеты F-18, вертолеты и дроны. Украина запросила у США новые виды вооружений, - Reuters

2023-12-07 20:04

В Сенате США рассказали, о чем шла речь на закрытом брифинге по поддержке Украины

2023-12-06 18:26

Почему Зеленский не стал выступать в Сенате США онлайн - объяснила посол

2023-12-06 16:48

США передаст Украине 20 тысяч тонн металла для защиты объектов энергетики

2023-12-06 13:34

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Оккупанты не смогли восстановить уничтоженные штормом заграждения возле Керченского моста

2023-12-08 10:27

США передаст Украине новейшие комплексы противодействия беспилотникам Vampire

2023-12-08 09:35

ПФУ назвал условия назначения пенсии военнослужащим

2023-12-07 20:48

У роССиян есть дедлайн по захвату Авдеевки: объяснение эксперта

2023-12-07 19:15
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Оккупанты не смогли восстановить уничтоженные штормом заграждения возле Керченского моста 2023-12-08 10:27
США передаст Украине новейшие комплексы противодействия беспилотникам Vampire 2023-12-08 09:35
ПФУ назвал условия назначения пенсии военнослужащим 2023-12-07 20:48
У роССиян есть дедлайн по захвату Авдеевки: объяснение эксперта 2023-12-07 19:15