ВОЙНА В Украине США передаст Украине новейшие комплексы противодействия беспилотникам Vampire

2023-12-08 09:35

Украина до конца декабря получит все 14 заказанных в США комплексов противодействия беспилотникам Vampire. Об этом заявило командование Военно-морских сил США.

США заявляют, что в декабре 2023 года закончат поставки Vampire. Системы были разработаны для обнаружения и перехвата беспилотников.

Разработка, производство и поставка систем осуществляется в максимально короткие сроки под руководством специальной Команды разработок точных видов вооружения PMA-242 ВМС США.

ВМС США также сообщают, что вместе с новой партией Vampire в ближайшие недели должны поступить первые ракеты APKWS, оснащенные бесконтактным детонатором.

Комплексы Vampire для борьбы с беспилотниками - это сравнительно новое вооружение. Впервые его тестирование было начато в 2021 году. Мобильный зенитный комплекс оснащен оптико-электронной системой WESCAM MX-10 с тепловизионной и телевизионной камерами.