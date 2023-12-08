ВОЙНА В Украине Пентагон для помощи Украине планирует увеличить производство 155-мм снарядов на 500%

2023-12-08 22:12

Пентагон планирует в ближайшие два года увеличить производство 155-миллиметровых артиллерийских снарядов на 500%, пишет Bloomberg.

Сообщается, что рост спроса со стороны союзников США, а также тенденция к консолидации в оборонном секторе за последние три десятилетия привели к расширению производства оружия в стране. В частности, США выделили Украине оружие и сопутствующее оборудование более чем на 44 миллиарда долларов и планируется дополнительная помощь для Украины, а также для Израиля и Тайваня, и Совет по науке армии сообщает Конгрессу, что в оборонной базе армии может не хватить боеприпасов для самих США, если не увеличить их производство.

"В то время как чиновники и инвесторы задаются вопросом о том, скатывается ли мир к новой эре конфликтов между великими державами, США обнаруживают, что им сложно переадаптировать свою производственную базу", - говорится в публикации.

В США только один завод способен производить черный порох для артиллерийских снарядов, которые использует украинская армия. До вторжения россии в Украину США производили 15 000 штук 155-миллиметровых артиллерийских снарядов ежемесячно, а теперь Пентагон надеется увеличить производство на 500% в ближайшие два года. Расходы на это оцениваются в 1,5 миллиарда долларов.

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