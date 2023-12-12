ВОЙНА В Украине Морская коалиция: Британия и Норвегия передадут Украине корабли Sandown и амфибии Viking

2023-12-12 09:24

"Морская коалиция" Британии и Норвегии, кроме кораблей Sandown, передаст Украине 20 амфибий Viking и 23 скоростных лодок. Об этом сообщает Минобороны Украины.

"Британия и Норвегия возглавили новую коалицию морских возможностей Украины. Коалиция предложит план развития Военно-морских сил ВСУ", - говорится в сообщении.

Украина получит два корабля для разминирования (тральщики) Sandown, 20 бронированных машин-амфибий Viking, 23 скоростных лодок.

По данным Минобороны Норвегии, церемония, на которой представят создание коалиции, состоится сегодня, 11 декабря, в Лондоне. Туда также прибудет министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грамм.

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