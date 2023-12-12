ВОЙНА В Украине Потери врага в восемь раз выше, чем у Сил обороны Украины, - генерал-полковник Александр Сырский

2023-12-12 11:33

Рашисты продолжают вести наступление на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях, несмотря на большие потери, которые в восемь раз выше, чем у Сил обороны Украины. Об этом сообщил командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский в Telegram.

"Чтобы создать условия для блокирования Купянска противник пытается захватить силами штурмовых рот населенный пункт Синьковка. Впрочем, несет значительные потери в живой силе. В связи с чем начал перебрасывать в этот район находившиеся в резерве штурмовые подразделения", - написал он.

Кроме того, активные наступательные действия враг осуществляет на направлениях Новоселовское, Стельмаховка, Лиман Первый и в направлении Северска.

На Лиманском направлении противник ведет наступление с целью вытеснения ВСУ за реку Черный Жеребец и из района Серебрянского лесничества.

"Проводит безуспешные штурмовые действия в направлении Жиливка, Терны и постоянно осуществляет перемещение личного состава с территории болот для доукомплектования штурмовых подразделений", - написал генерал.

Также значительные усилия оккупанты сосредоточивают на Бахмутском направлении севернее и западнее Бахмута. Для штурмовых действий используют воздушно-десантные подразделения, части специального назначения и 200 отдельной мотострелковой бригады северного флота.

"Несмотря на сложные условия и непрерывные наступательные действия оккупантов, наши воины устойчиво удерживают занимаемые рубежи, проявляют высокий профессионализм, мужество и героизм", - заверил Сырский.

Он рассказал, что на востоке потери россиян погибшими, примерно, в восемь раз выше потерь украинских сил обороны. И несмотря на это, агрессор делает ставку именно на человеческий ресурс, добавил генерал.

"В отличие от врага, украинские Силы обороны пытаются добиваться успеха путем удачных тактических действий, точного огня артиллерии, минометов, ударных дронов и стрелкового вооружения. Только за ноябрь силы обороны уничтожили около 11 тысяч личного состава врага и более 1100 единиц военной техники: около 130 танков и 260 единиц артиллерии и минометов разных калибров", - отметил командующий.