ВОЙНА В Украине Данилов сделал откровенное заявление о неоправданных надеждах на контрнаступление

2023-12-12 12:25

Чиновник подчеркнул, что "это не значит, что победа будет не на нашей стороне".

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что контрнаступление ВСУ не оправдало надежд, однако это не означает, что государство проигрывает войну.

Об этом чиновник рассказал в интервью BBC.

Надежды на контрнаступление не оправдались

Данилов сказал, что надежды Украины на контрнаступление не оправдались, однако "это не значит, что победа будет не на нашей стороне".

"В мае каждый гражданин нашей страны хотел, чтобы война закончилась как можно быстрее. Надежды были, но они не оправдались. То, что мы два года защищаем нашу страну – это уже большая победа", – сказал Данилов.

Издание отмечает, что украинские войска надеялись вернуть часть оккупированной Россией территории, захваченной после полномасштабного вторжения, а также перекрыть вражеские линии поставок в Крым. Но, не имея преимущества в воздухе и столкнувшись с мощной российской обороной, усилия украинских бойцов "похоже, остановились с наступлением зимы". Как говорится в материале, "Данилов признал, что они были слишком оптимистичны".

"Люди иногда ошибаются. Нельзя всю жизнь быть отличником", – заметил он.