ВОЙНА В Украине Данилов сделал откровенное заявление о неоправданных надеждах на контрнаступление

2023-12-12 12:25

 

Чиновник подчеркнул, что "это не значит, что победа будет не на нашей стороне".

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что контрнаступление ВСУ не оправдало надежд, однако это не означает, что государство проигрывает войну.

Об этом чиновник рассказал в интервью BBC.

Надежды на контрнаступление не оправдались

Данилов сказал, что надежды Украины на контрнаступление не оправдались, однако "это не значит, что победа будет не на нашей стороне".

"В мае каждый гражданин нашей страны хотел, чтобы война закончилась как можно быстрее. Надежды были, но они не оправдались. То, что мы два года защищаем нашу страну – это уже большая победа", – сказал Данилов.

Издание отмечает, что украинские войска надеялись вернуть часть оккупированной Россией территории, захваченной после полномасштабного вторжения, а также перекрыть вражеские линии поставок в Крым. Но, не имея преимущества в воздухе и столкнувшись с мощной российской обороной, усилия украинских бойцов "похоже, остановились с наступлением зимы". Как говорится в материале, "Данилов признал, что они были слишком оптимистичны".

"Люди иногда ошибаются. Нельзя всю жизнь быть отличником", – заметил он.

subscriber subscriber

Еще по теме

Для поиска уклонистов от мобилизации наймут профессиональных рекрутеров

2023-12-01 21:36

Данилов рассказал о новом порядке мобилизации в Украине

2023-11-28 19:15

Данилов заявил, что роССия активизировала в Украине сеть шпионов: какая цель врага

2023-11-27 20:04

В Украине демобилизуют срочников, чей срок службы закончился, - Данилов

2023-11-25 08:30

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Сбой в работе Киевстара спровоцировал проблемы во Львове, Сумах, Ровно, Запорожье и Днепре

2023-12-12 15:37

Раскрыта реальная причина масштабного сбоя в работе мобильного оператора "Киевстар"

2023-12-12 13:35

Данилов сделал откровенное заявление о неоправданных надеждах на контрнаступление

2023-12-12 12:25

Потери врага в восемь раз выше, чем у Сил обороны Украины, - генерал-полковник Александр Сырский

2023-12-12 11:33
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Сбой в работе Киевстара спровоцировал проблемы во Львове, Сумах, Ровно, Запорожье и Днепре 2023-12-12 15:37
Раскрыта реальная причина масштабного сбоя в работе мобильного оператора "Киевстар" 2023-12-12 13:35
Данилов сделал откровенное заявление о неоправданных надеждах на контрнаступление 2023-12-12 12:25
Потери врага в восемь раз выше, чем у Сил обороны Украины, - генерал-полковник Александр Сырский 2023-12-12 11:33