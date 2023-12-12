ВОЙНА В Украине Киевстар планирует полностью восстановить связь 13 декабря

2023-12-12 22:36

 

 

Специалисты компании украинского мобильного оператора Киевстар частично восстановили услуги фиксированной связи, окончательно завершить все работы планируют в течение 13 декабря.

Об этом говорится в заявлении компании в соцсети X (Twitter), опубликованном вечером 12 декабря.

В компании отметили, что восстановление сервисов будет происходить постепенно, об этом будут сообщать дополнительно. Специалисты работают над восстановлением других услуг.

«После стабилизации работы сети все абоненты и корпоративные клиенты, которые в результате хакерской атаки не могли воспользоваться сервисами компании, обязательно получат компенсации», — добавили в Киевстаре.

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На фронте обострилась ситуация: оккупанты масштабно наступают бронетехникой 2023-12-12 20:04
США советуют Украине закрепиться на текущих позициях, окопаться и наращивать силы − NYT 2023-12-12 16:48