США объявили о новом пакете помощи для Украины на $200 млн

Соединенные Штаты Америки объявили о новом пакете военной помощи для Украины на 200 млн. долларов.
В пакет войдут:
"В тесном сотрудничестве со своими союзниками и партнерами Соединенные Штаты продолжают поддерживать самые неотложные боевые нужды Украины, включая возможности, необходимые для защиты украинского гражданского населения и инфраструктуры от неослабевающих воздушных атак России", — отметили в Пентагоне.
Сообщается, что помощь в обеспечении безопасности Украины остается разумной инвестицией в национальную безопасность США. Это сдерживает потенциальную агрессию в других частях света, одновременно укрепляя оборонно-промышленную базу Штатов и создавая высококвалифицированные рабочие места для американцев.