ВОЙНА В Украине США объявили о новом пакете помощи для Украины на $200 млн

2023-12-13 19:15

 

Соединенные Штаты Америки объявили о новом пакете военной помощи для Украины на 200 млн. долларов.

В пакет войдут:

  • ракеты AIM-9М для ПВО;
  • компоненты системы ПВО;
  • боеприпасы для HIMARS;
  • артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 мм;
  • противоталолокационные ракеты HARMs;
  • ракеты TOW;
  • противотанковые комплексы Javelin и АТ-4;оборудование для защиты критически важной инфраструктуры;подрывные боеприпасы для преодоления препятствий;
  • более 4 миллионов патронов к стрелковому оружию;

"В тесном сотрудничестве со своими союзниками и партнерами Соединенные Штаты продолжают поддерживать самые неотложные боевые нужды Украины, включая возможности, необходимые для защиты украинского гражданского населения и инфраструктуры от неослабевающих воздушных атак России", — отметили в Пентагоне.

Сообщается, что помощь в обеспечении безопасности Украины остается разумной инвестицией в национальную безопасность США. Это сдерживает потенциальную агрессию в других частях света, одновременно укрепляя оборонно-промышленную базу Штатов и создавая высококвалифицированные рабочие места для американцев.

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