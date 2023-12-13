ВОЙНА В Украине США объявили о новом пакете помощи для Украины на $200 млн

2023-12-13 19:15

Соединенные Штаты Америки объявили о новом пакете военной помощи для Украины на 200 млн. долларов.

В пакет войдут:

ракеты AIM-9М для ПВО;

компоненты системы ПВО;

боеприпасы для HIMARS;

артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 мм;

противоталолокационные ракеты HARMs;

ракеты TOW;

противотанковые комплексы Javelin и АТ-4;оборудование для защиты критически важной инфраструктуры;подрывные боеприпасы для преодоления препятствий;

более 4 миллионов патронов к стрелковому оружию;

"В тесном сотрудничестве со своими союзниками и партнерами Соединенные Штаты продолжают поддерживать самые неотложные боевые нужды Украины, включая возможности, необходимые для защиты украинского гражданского населения и инфраструктуры от неослабевающих воздушных атак России", — отметили в Пентагоне.

Сообщается, что помощь в обеспечении безопасности Украины остается разумной инвестицией в национальную безопасность США. Это сдерживает потенциальную агрессию в других частях света, одновременно укрепляя оборонно-промышленную базу Штатов и создавая высококвалифицированные рабочие места для американцев.