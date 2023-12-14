ВОЙНА В Украине В Киевстаре заявили, что персональные данные абонентов в безопасности

2023-12-14 08:26

Вражеские хакеры не нанесли мобильному оператору Киевстар того ущерба, о котором они заявляют. Об этом сказала представитель компании Ирина Леличенко в комментарии для LIGA.net.

"То, что мы видим на скриншотах из Telegram-каналов – какие-то наугад собраны технологические данные, не принадлежащие к персональным данным наших абонентов. Киевстар со всей ответственностью заявляет, что персональные данные абонентов в безопасности. Информация вражеских Telegram-каналов о якобы уничтожении "компьютеров и серверов" Киевстара – тоже не соответствует действительности", – заверила Леличенко.

Ранее хакеры из рашистской группировки Солнцепек взяли на себя ответственность за кибератаку на Киевстар, заявив об уничтожении "10 тысяч компьютеров, более 4 тысяч серверов".