ВОЙНА В Украине В Киевстаре заявили, что персональные данные абонентов в безопасности

2023-12-14 08:26

Вражеские хакеры не нанесли мобильному оператору Киевстар того ущерба, о котором они заявляют. Об этом сказала представитель компании Ирина Леличенко в комментарии для LIGA.net.

"То, что мы видим на скриншотах из Telegram-каналов – какие-то наугад собраны технологические данные, не принадлежащие к персональным данным наших абонентов. Киевстар со всей ответственностью заявляет, что персональные данные абонентов в безопасности. Информация вражеских Telegram-каналов о якобы уничтожении "компьютеров и серверов" Киевстара – тоже не соответствует действительности", – заверила Леличенко.

Ранее хакеры из рашистской  группировки Солнцепек взяли на себя ответственность за кибератаку на Киевстар, заявив об уничтожении "10 тысяч компьютеров, более 4 тысяч серверов".

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Зеленский отреагировал на массированную ракетную атаку по Киеву и пообещал "ответ" 2023-12-13 20:48
США объявили о новом пакете помощи для Украины на $200 млн 2023-12-13 19:15