Политика После сложных переговоров Германия утвердила бюджет на 2024 год с учетом помощи Украине

2023-12-14 11:34

В Германии правящий альянс заключил соглашение о пересмотренном финансовом плане на 2024 год. Трудности с бюджетом появились после решения конституционного суда. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что канцлер Олаф Шольц, министр экономики Роберт Хабек и министр финансов Кристиан Линднер всю ночь вели переговоры, чтобы заключить соглашение, прежде чем Шольц отправится в Брюссель на саммит ЕС. Все трое проведут пресс-конференцию в Берлине, на которой разъяснят детали соглашения.

Решение конституционного суда Германии положило конец многолетней практике использования специальных средств для финансирования инвестиций и поставило под вопрос десятки миллиардов евро расходов, финансируемых за счет долга.

Трехпартийный правящий альянс Шольца был вынужден пересмотреть свой финансовый план на 2023 год и снова приостановить конституционные ограничения на заимствования, тогда как его первоначальный бюджет в следующем году, одобренный кабинетом министров в июле, был прекращен, поскольку проходил через парламент.

Шольц и его министры столкнулись с проблемами, поскольку им пришлось составить новый бюджет на 2024 год, который бы отвечал решению суда, не вызывая дополнительных юридических проблем.

Вариантом может стать экстренная приостановка лимита на чистые новые заимствования, известная как "долговой тормоз", пятый год подряд.