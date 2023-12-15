ВОЙНА В Украине Кирилл Буданов заявил, что враг не планирует вести войну против Украины в 2025 году

2023-12-15 21:36

Враг не планирует вести войну против Украины в 2025 году. Такое мнение высказал руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов, передает Lb.ua.

"Могу вам единственное сказать: планов вести войну в 2025 году у российской федерации по состоянию на данный момент нет. Возможно, к концу 2024 года, если ничего не изменится, они будут это корректировать. Но пока планов таких у них нет", – заявил Буданов в в рамках дискуссии "2024: вызовы и перспективы".

По его данным, у рашистов есть большие проблемы с ресурсами для войны.

"У них так же проблемы. Проблемы не так с поддержкой общества, потому что мнение рядового россиянина мало кого интересует. Вопрос в ресурсах, потому что эта война очень дорогая. И ресурсы там не являются неограниченными. Возможно, немного грубо прозвучит, но мы воюем за чужие средства, а они – за свои. И свои средства они считают, хотя кажется, что нет. И очень придирчиво", – сказал глава разведки.