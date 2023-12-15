ВОЙНА В Украине Кирилл Буданов заявил, что враг не планирует вести войну против Украины в 2025 году

2023-12-15 21:36

Враг не планирует вести войну против Украины в 2025 году. Такое мнение высказал руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов, передает Lb.ua.

"Могу вам единственное сказать: планов вести войну в 2025 году у российской федерации по состоянию на данный момент нет. Возможно, к концу 2024 года, если ничего не изменится, они будут это корректировать. Но пока планов таких у них нет", – заявил Буданов в в рамках дискуссии "2024: вызовы и перспективы".

По его данным, у рашистов есть большие проблемы с ресурсами для войны.

"У них так же проблемы. Проблемы не так с поддержкой общества, потому что мнение рядового россиянина мало кого интересует. Вопрос в ресурсах, потому что эта война очень дорогая. И ресурсы там не являются неограниченными. Возможно, немного грубо прозвучит, но мы воюем за чужие средства, а они – за свои. И свои средства они считают, хотя кажется, что нет. И очень придирчиво", – сказал глава разведки.

subscriber subscriber

Еще по теме

Потери врага в восемь раз выше, чем у Сил обороны Украины, - генерал-полковник Александр Сырский

2023-12-12 11:33

За неделю украинская армия ликвидировала более 7 тысяч русских оккупантов

2023-11-20 08:26

Йенс Столтенберг озвучил три основных задачи НАТО на ближайшее время

2023-10-26 09:31

Буданов уверен, что конфликты в Карабахе и Секторе Газа связаны с войной в Украине

2023-10-12 14:29

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Австралия в 2024 году значительно расширит программу подготовки украинских солдат

2023-12-15 22:12

Кирилл Буданов заявил, что враг не планирует вести войну против Украины в 2025 году

2023-12-15 21:36

Партизани розкрили дані про рух техніки ворога та місця її розташування у тимчасово окупованому Криму

2023-12-15 20:34

Германия передала Украине новый пакет военной помощи, в который вошла система ЗРК Patriot

2023-12-15 18:28
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Австралия в 2024 году значительно расширит программу подготовки украинских солдат 2023-12-15 22:12
Кирилл Буданов заявил, что враг не планирует вести войну против Украины в 2025 году 2023-12-15 21:36
Партизани розкрили дані про рух техніки ворога та місця її розташування у тимчасово окупованому Криму 2023-12-15 20:34
Германия передала Украине новый пакет военной помощи, в который вошла система ЗРК Patriot 2023-12-15 18:28