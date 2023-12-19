Жизнь Прогноз погоды в Украине на 19 и 20 декабря: сильных морозов не будет

2023-12-19 10:26

Во вторник, 19 декабря, синоптики прогнозируют незначительный дождь на севере Украины, а на остальных территориях существенных осадков не предполагается. Об этом сообщает Укргидроментр.

На северо-востоке страны на дорогах местами гололедица, ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 3-8°, в восточных и Сумской областях ночью и днем от 1° мороза до 4° тепла.

В Киеве прогнозируется небольшой дождь, ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-4°, днем 5-7° тепла.

В среду, 20 декабря, в северных и северо-западных областях может пройти небольшой дождь; на остальных территориях страны - без осадков. На дорогах северо-восточной части страны местами гололедица.

В южной части Украины температура воздуха ночью 2-7° тепла, днем 6-11° тепла; на остальных территориях - ночью и днем 0-5° тепла. В Карпатах без осадков; температура ночью 3-8° мороза, днем 1-6° мороза. Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с.

В Киеве 20 декабря прогнозируется небольшой дождь. Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью и днем 1-3° тепла.