ВОЙНА В Украине Оккупанты перебрасывают бронетехнику под Крынки, чтобы прорвать оборону ВСУ, - отчет ISW

2023-12-19 16:48

Украинские силы за минувшие сутки пытались продвинуться на западе Запорожской области, в то же время оккупанты продолжают давление на позиции украинских бойцов на Левобережье Днепра в районе Крынок. Об этом говорится в отчете Американского института изучения войны.

Так, российские источники утверждали, что украинские силы совершали наземные атаки на западе Запорожской области 18 декабря - севернее Новопрокоповки и возле Вербового.

В то же время украинские силы продолжают удерживать позиции на левом берегу Херсонской области, хотя российские силы недавно незначительно продвинулись в этом районе.

"Геолокационные кадры, опубликованные 18 декабря, показывают, что российские войска незначительно продвинулись в Крынках... Российские военкоры утверждали, что под Крынками продолжаются бои, а вблизи населенного пункта российские войска начали использовать бронетехнику. На кадрах, опубликованных 18 декабря, якобы видно, как украинский беспилотник наносит удар по российскому основному боевому танку Т-90 вблизи Крынок", - говорится в сообщении.

В то же время российские силы продолжают страдать от плохой контрбатарейной борьбы, некачественной связи и отсутствия возможностей эвакуации.

Ситуация на Левобережье-что известно

Ранее начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Украины "Пивдень" Наталья Гуменюк, рассказывая о ситуации на левом берегу Днепра, отметила, что украинские защитники продолжают удерживать позиции на Левобережье Херсонской области.

По данным аналитиков ISW, им даже удается продолжать перебрасывать подкрепления на этом участке фронта.

По данным британской разведки, новосформированная 104 гвардейская воздушно-десантная дивизия российских оккупационных войск не смогла выбить украинский плацдарм на левом берегу Херсонщины. Российские захватчики понесли большие потери.