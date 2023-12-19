Политика "Жучки" в кабинете Залужного: появились новые детали

2023-12-19 19:15

 

Перед любым совещанием производится проверка помещения.

"Прослушка", найденная в одном из кабинетов главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, была имитацией устройства.

Об этом заявил генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун, сообщает "Радио Свобода".

"Насколько мне известно, не были найдены не только средства записи, но и элементы питания. То есть это была имитация устройства, которое, возможно, было заложено для каких-то других действий, не для записи. Возможно, для провокации", — рассказал он.

Ягун подчеркнул, что перед любым совещанием проводится проверка. Специалисты обнаружили "жучок" перед тем, как в кабинет вошел главнокомандующий.

"То есть сделать так, чтобы кто-то заложил устройство, а оно пришло и провело какое-то совещание, невозможно. Это нарушение протокола. На что надеялось это лицо или лица, которые это делали, я не очень понимаю", — рассказал генерал-майор.

Как сообщалось, вечером 17 декабря СМИ сообщили, что в кабинете Залужного нашли "прослушку" - микрофон самодельного производства. Также микрофон был обнаружен в кабинете личного помощника Залужного – Константина Бушуева. Впоследствии СБУ подтвердила информацию и открыла производство.

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