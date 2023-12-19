ВОЙНА В Украине Великобритания поможет Украине укрепить военно-морской флот

2023-12-19 20:48

Великобритания поможет Украине контролировать Черное море, используя свой военно-морской опыт.

Это предусмотрено 10-летним пактом о безопасности, который будет подписан в ближайшие недели.

Меморандум о взаимопонимании предполагает послевоенные гарантии безопасности, включающие увеличение поставок оружия и повторное введение санкций в случае нового нападения России.

Британия заявила Украине, что она поможет укрепить ее военно-морской флот в рамках планируемого Меморандума о взаимопонимании.

Великобритания также намерена использовать свой военно-морской опыт и ресурсы, чтобы помочь Украине укрепить свой военно-морской флот.

Королевский военно-морской флот уже обучает украинских специалистов по разминированию подлодок без экипажа обезвреживать российские мины и другие взрывные устройства.

Эта подготовка поможет Украине восстановить свои морские пути и подготовиться к морским операциям, таким как десантные операции.

Представители оборонного ведомства пока не раскрывают подробностей о вооружении, которое может быть отправлено Украине. Однако они подтвердили, что это будет включать в себя наземные и воздушные средства.

Великобритания планирует поставлять Украине оружие, которое позволит вооруженным силам работать вместе с войсками НАТО. Это оружие поможет Украине стать сильнейшей и более эффективной армией, которая сможет противостоять будущим угрозам.

Кроме того, Великобритания и Украина договорились о дальнейшем обмене разведданными. Это позволит обеим странам лучше понимать угрозу со стороны России и принимать более эффективные меры по ее противодействию.