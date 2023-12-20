ВОЙНА В Украине Украина быстрыми темпами наращивает производство дронов-камикадзе

2023-12-20 12:28

Заместитель министра обороны Иван Гаврилюк сообщил, что Украина наращивает производство дронов-камикадзе, а также вместе с западными компаниями планирует производить снаряды 155 мм на своей территории. Об этом он сказал в интервью BBC.

"Что касается боеприпасов к артиллерии, то этот вопрос будет возникать и дальше. Поэтому в Украине было принято решение решать эти вопросы путем создания мощного производства БПЛА", - отметил Гаврилюк.

Также, по его словам, наращивается собственное производство боеприпасов "практически всех номенклатур бывшего совка".

Вместе с тем, большинство западных систем, которые Украина получила от партнеров, используют другой калибр - наиболее распространенным является 155 мм. Так что вместе с западными компаниями Украина планирует производить такие снаряды на своей территории.

Гаврилюк отметил, что речь идет о производстве поначалу не большого количества 155-мм снарядов. Однако в следующем году ожидается, что украинская оборонная промышленность произведет "их достаточно, чтобы покрыть разницу между тем, что нужно, и количеством снарядов, которые могут дать партнеры".

Замминистра обороны также рассказал, что на переговорах с американскими компаниями, когда он сопровождал президента Украины Владимира Зеленского во время декабрьского визита в США, речь шла о развитии собственной оборонной промышленности через создание совместных со странами Запада производств на своей территории.

В 2024 году вместе с американскими партнерами в Украине надеются изготовить ракеты для ЗРК С-300 и Бук. Патроны к этому советскому оружию также заканчиваются.

"Мы понимаем, что сравнивать ресурсы болот и Украины невозможно. Потому что на рф есть большой оборонно-промышленный комплекс, который обеспечивает определенное преимущество, в том числе в человеческих ресурсах и технике. Поэтому чтобы увеличить наши шансы на поле боя, нам нужно технологическое преимущество", - отметил Гаврилюк.

 

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