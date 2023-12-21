Воздух прогреется до +10: синоптик рассказала, где в Украине ожидается сильный ветер

Синоптик Наталья Диденко рассказала, какая погода будет в Украине в четверг, 21 декабря.
Об этом она сообщила на своей странице в Фейсбук.
Так, по словам Диденко, четверг в Украине еще будет теплым. А вот в течение 22, 23 и 24 декабря температура воздуха снизится. И даже к маленьким "минусам".
В частности, 21 декабря существенных осадков не предполагается. При этом в западных областях ожидается сильный юго-западный ветер. На остальной территории – умеренный.
Температура воздуха самой низкой предполагается в Карпатах, в Закарпатье (что очень не типично) и на востоке, днем +1+4 градуса.
В большинстве областей Украины еще немного теплее, завтра +4+8, на крайнем юге до +10 градусов.
В Киеве в четверг ожидается еще сравнительно теплая погода до +4 градусов, без существенных осадков.