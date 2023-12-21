ВОЙНА В Украине В Украине не могут синхронизировать данные для мобилизации: в ВСУ объяснили причину

2023-12-21 21:37

На данный момент работает единая система реестра военнообязанных "Оберег", но из-за отсутствия соответствующего закона ее невозможно синхронизировать с другими реестрами.

Об этом сказал начальник службы связей с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в эфире телемарафона. По его словам, на сегодня все бумажные данные, которые были в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки цифровизировались и они есть в компьютере.

"В соответствии с этим мы можем оповещать военнообязанным в любой точке страны, независимо от их места регистрации, и видеть соответственно те данные, которые были внесены, например, во Львове, а повестку вручили в Киеве. И видим военнообязанный имеет ли причину для отсрочки", - сказал Фитьо.

При этом он подчеркнул, что в настоящее время синхронизации этого реестра с другими нет, потому что не принят соответствующий закон. "Когда он будет принят, это упростит проведение самой мобилизации, улучшит ее качество, уменьшит коррупционные риски с обеих сторон, потому что не придется проверять справки, которые приносят студенты, обучающиеся на дневной форме. Не будет тратиться человеческий ресурс на осуществление мероприятий оповещения, потому что вся информация о военнообязанном – где он живет, работает, платит налоги, есть ли у него причины для получения отсрочки, например, трое и более детей, будет в компьютере", сказал Фитьо.

По его словам, будет также видна специальность военнослужащего и если нужен будет по мобилизации водитель категории D, то оператор наберет запрос и будет видно у кого есть такая квалификация.

Мобилизация в Украине

19 декабря президент Владимир Зеленский сказал, что военные предложили мобилизовать дополнительно 450-500 тыс. человек.

Военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко сказал, что на временно оккупированных территориях находится около 450 тыс. российских захватчиков, поэтому Украине количественно нужно не меньше, а гораздо больше военных.