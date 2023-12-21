ВОЙНА В Украине Враг дважды за сутки ударил по ТЭС - какова сейчас ситуация в энергосистеме Украины

2023-12-21 13:35

Рашисты дважды нанесли удары по одной из теплоэлектростанций в восточном регионе Украины. Об этом сообщило Укрэнерго в четверг, 21 декабря.



"В восточном регионе в сутки дважды была обстреляна тепловая электростанция. Есть повреждения оборудования", - говорится в сообщении.



По данным Минэнерго, было существенно повреждено оборудование, из-за чего пока невозможно возобновить работу одного из остановленных ранее энергоблоков.



Вместе с тем отмечается, что благодаря солнечной погоде вчера увеличили объем производства солнечные электростанции. В настоящее время электроэнергии, производимой электростанциями всех видов, хватает для обеспечения энергоснабжения всех потребителей.



К тому же вчера, 20 декабря, был самый теплый день с начала декабря, что снизило объемы потребления электроэнергии.



В настоящее время электроэнергии, производимой электростанциями всех видов, хватает для обеспечения энергоснабжения всех юридических и бытовых потребителей.



Однако Украина продолжает импорт электроэнергии на протяжении почти всех суток из Словакии, Румынии и Молдовы. Его общий объем - 6630 МВт·ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 563 МВт. Экспорт не ведется.



По состоянию на утро четверга был обесточен из-за непогоды 81 населенный пункт в Донецкой и Харьковской областях, из них 77 населенных пунктов - более суток.



Из-за технических повреждений есть обесточенные потребители в Сумской области.



Вследствии боевых действий и по другим причинам без света остаются 467 населенных пунктов. Из-за обстрелов есть новые повреждения в сетях облэнерго в Днепропетровской, Харьковской, Херсонской областях. Аварийно-восстановительные работы производятся в зависимости от ситуации с безопасностью и с разрешения военных.