Враг дважды за сутки ударил по ТЭС - какова сейчас ситуация в энергосистеме Украины

Рашисты дважды нанесли удары по одной из теплоэлектростанций в восточном регионе Украины. Об этом сообщило Укрэнерго в четверг, 21 декабря.
"В восточном регионе в сутки дважды была обстреляна тепловая электростанция. Есть повреждения оборудования", - говорится в сообщении.
По данным Минэнерго, было существенно повреждено оборудование, из-за чего пока невозможно возобновить работу одного из остановленных ранее энергоблоков.
Вместе с тем отмечается, что благодаря солнечной погоде вчера увеличили объем производства солнечные электростанции. В настоящее время электроэнергии, производимой электростанциями всех видов, хватает для обеспечения энергоснабжения всех потребителей.
К тому же вчера, 20 декабря, был самый теплый день с начала декабря, что снизило объемы потребления электроэнергии.
В настоящее время электроэнергии, производимой электростанциями всех видов, хватает для обеспечения энергоснабжения всех юридических и бытовых потребителей.
Однако Украина продолжает импорт электроэнергии на протяжении почти всех суток из Словакии, Румынии и Молдовы. Его общий объем - 6630 МВт·ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 563 МВт. Экспорт не ведется.
По состоянию на утро четверга был обесточен из-за непогоды 81 населенный пункт в Донецкой и Харьковской областях, из них 77 населенных пунктов - более суток.
Из-за технических повреждений есть обесточенные потребители в Сумской области.
Вследствии боевых действий и по другим причинам без света остаются 467 населенных пунктов. Из-за обстрелов есть новые повреждения в сетях облэнерго в Днепропетровской, Харьковской, Херсонской областях. Аварийно-восстановительные работы производятся в зависимости от ситуации с безопасностью и с разрешения военных.