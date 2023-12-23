Германия отправила в Украину новый пакет помощи: что в него вошло

Германия отправила в Украину новый пакет военной помощи, в который вошли три Gepard, боеприпасы, тягачи, системы связи и прочее. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.
В частности, правительство Германии отправило:
Немецкая военная помощь Украине
Ранее немецкий министр обороны Борис Писториус намекнул, что его страна удвоит военную помощь Украине на 2024 год - до 8 млрд евро.
8 ноября стало известно, что Rheinmetall получил заказ от правительства Германии на поставку Украине около 100 тыс. боеприпасов к минометам калибра 120 мм. Поставки должны начаться в ближайшее время и продолжаться в течение следующих двух лет.
Посол Германии в Украине Мартин Йегер анонсировал, что Германия поставит ВСУ еще две системы противовоздушной обороны IRIS-T. "Оборонная промышленность Германии заинтересована в долговременных отношениях с вашей страной. Наша поддержка направлена на отрасль ПВО – это Gepard, IRIS-T, Patriot", – сказал посол.
Йегер добавил, что Германия и Украина договорились о поставках дополнительных систем Patriot и IRIS-T. До конца года планируется поставка ВСУ еще двух систем ПВО IRIS-T.
ї