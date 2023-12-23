ВОЙНА В Украине Германия отправила в Украину новый пакет помощи: что в него вошло

2023-12-23 15:30

Германия отправила в Украину новый пакет военной помощи, в который вошли три Gepard, боеприпасы, тягачи, системы связи и прочее. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

В частности, правительство Германии отправило:

3 единицы ЗСУ Gepard,

30 240 единиц 35-мм боеприпасов для Gepard,

неназванное количество боеприпасов для танков Leopard 2A6,

10 БПЛА Vector,

2 тягача HX81,

5 полуприцепов HX81,

8 грузовиков Zetros,

2 машины разминирования WiSENT 1 MC,

2 машины пограничной охраны,

8 транспортных средств не указанного типа,

2 системы защиты связи AMPS для вертолетов,

2500 снарядов 155 мм,

25 536 снарядов 40 мм для автоматических гранатометов.

Немецкая военная помощь Украине

Ранее немецкий министр обороны Борис Писториус намекнул, что его страна удвоит военную помощь Украине на 2024 год - до 8 млрд евро.

8 ноября стало известно, что Rheinmetall получил заказ от правительства Германии на поставку Украине около 100 тыс. боеприпасов к минометам калибра 120 мм. Поставки должны начаться в ближайшее время и продолжаться в течение следующих двух лет.

Посол Германии в Украине Мартин Йегер анонсировал, что Германия поставит ВСУ еще две системы противовоздушной обороны IRIS-T. "Оборонная промышленность Германии заинтересована в долговременных отношениях с вашей страной. Наша поддержка направлена на отрасль ПВО – это Gepard, IRIS-T, Patriot", – сказал посол.

Йегер добавил, что Германия и Украина договорились о поставках дополнительных систем Patriot и IRIS-T. До конца года планируется поставка ВСУ еще двух систем ПВО IRIS-T.

ї