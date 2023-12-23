ВОЙНА В Украине Германия отправила в Украину новый пакет помощи: что в него вошло

2023-12-23 15:30

 

Германия отправила в Украину новый пакет военной помощи, в который вошли три Gepard, боеприпасы, тягачи, системы связи и прочее. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

В частности, правительство Германии отправило:

  • 3 единицы ЗСУ Gepard,
  • 30 240 единиц 35-мм боеприпасов для Gepard,
  • неназванное количество боеприпасов для танков Leopard 2A6,
  • 10 БПЛА Vector,
  • 2 тягача HX81,
  • 5 полуприцепов HX81,
  • 8 грузовиков Zetros,
  • 2 машины разминирования WiSENT 1 MC,
  • 2 машины пограничной охраны,
  • 8 транспортных средств не указанного типа,
  • 2 системы защиты связи AMPS для вертолетов,
  • 2500 снарядов 155 мм,
  • 25 536 снарядов 40 мм для автоматических гранатометов.

Немецкая военная помощь Украине

Ранее немецкий министр обороны Борис Писториус намекнул, что его страна удвоит военную помощь Украине на 2024 год - до 8 млрд евро.

8 ноября стало известно, что Rheinmetall получил заказ от правительства Германии на поставку Украине около 100 тыс. боеприпасов к минометам калибра 120 мм. Поставки должны начаться в ближайшее время и продолжаться в течение следующих двух лет.

Посол Германии в Украине Мартин Йегер анонсировал, что Германия поставит ВСУ еще две системы противовоздушной обороны IRIS-T. "Оборонная промышленность Германии заинтересована в долговременных отношениях с вашей страной. Наша поддержка направлена на отрасль ПВО – это Gepard, IRIS-T, Patriot", – сказал посол.

Йегер добавил, что Германия и Украина договорились о поставках дополнительных систем Patriot и IRIS-T. До конца года планируется поставка ВСУ еще двух систем ПВО IRIS-T.

ї

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