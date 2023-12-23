ВОЙНА В Украине Украина готова произвести боеприпасы для миллиона дронов - Камышин

2023-12-23 13:30

Украинская промышленность намерена изготовить боеприпасы для миллиона беспилотников с ожидаемой поставкой силам обороны в 2024 году, о чем сообщил министр обороны Александр Камышин.

Украинские заводы готовы изготавливать боеприпасы для миллиона дронов. Изготовленные БпЛА планируют передать украинским защитникам в 2024 году. Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин на своем Telegram-канале.

Детали

Отмечается, что слова президента Зеленского о "миллионе дронов" запустили дискуссию о важности дронов и достаточности такого количества или возможности по производству боеприпасов.

Что касается боеприпасов для дронов - возможности для их производства у нас есть. Дерегуляция в этом сегменте дала развитие многим новым производителям. Мы сейчас имеем более 50 производителей боеприпасов для дронов, как государственных, так и частных, способных производить боеприпасы весом от 300 г до 10 кг, различных видов- подчеркнул Камышин

По его словам, команда Минобороны сейчас активно испытывает новые боеприпасы для дронов и достаточно быстро ставит их на вооружение.

Боеприпасы для дронов должны производиться в заводских условиях, а не в окопах. И заводы к этому готовы.