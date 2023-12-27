ВОЙНА В Украине Якщо протягом 7 днів не став на облік у ТЦК – став ухилянтом, – представник ЗСУ Володимир Фітьо

2023-12-27 11:21

Якщо військовозобов'язаний змінив місце проживання і протягом 7 днів не став на облік у новий ТЦК, він є ухилянтом. Про це заявив начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.

"Тобто не оновивши свої облікові дані, не ставши на облік у новий територіальний центр комплектування та соціальну підтримку, намагається уникнути мобілізації", - заявив він.

Також представники ЖЕКів та ОСББ, селищні голови, старости та представники територіальних громад можуть вручати повістки військовозобов'язаним

За його словами, перша повістка – це не відправка на фронт.

"Перша повістка вручається, щоб оновити свої дані, пройти медичний огляд. І тільки тоді, коли буде потрібна ваша професія, наприклад, якщо ви водій і придатні до проходження військової служби - тільки тоді вам буде надано другу повістку, за якою військовозобов'язаний їде до навчального центру, де проходить навчання мінімум місяць. Якщо ж професія складніша, то навчання може тривати і два, і три місяці", – каже він.