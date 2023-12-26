ВОЙНА В Украине В Украине второй раз за день объявлена масштабная воздушная тревога

2023-12-26 12:27

В Украине во вторник, 26 декабря, была объявлена ракетная угроза после взлета российского самолета МиГ-31К. Воздушная тревога объявлена во всех регионах.

По данным Воздушных сил ВСУ и мониторинговых каналов, российский истребитель МиГ-31К рф находится над акваторией Черного моря.

"Вся Украина - ракетная опасность! МиГ-31К рфнаходится над акваторией Черного моря!

Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги", - предупредили военные.

Отметим, что МиГ-31К - это потенциальный носитель гиперзвуковой ракеты Х-47М2 Кинжал, которую трудно перехватить украинскими средствами ПВО.

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