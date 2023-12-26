В Украине во вторник, 26 декабря, была объявлена ракетная угроза после взлета российского самолета МиГ-31К. Воздушная тревога объявлена во всех регионах.
По данным Воздушных сил ВСУ и мониторинговых каналов, российский истребитель МиГ-31К рф находится над акваторией Черного моря.
"Вся Украина - ракетная опасность! МиГ-31К рфнаходится над акваторией Черного моря!
Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги", - предупредили военные.
Отметим, что МиГ-31К - это потенциальный носитель гиперзвуковой ракеты Х-47М2 Кинжал, которую трудно перехватить украинскими средствами ПВО.