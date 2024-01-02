ВОЙНА В Украине В УЗ рассказали, что делать, если не успели на поезд из-за воздушной тревоги

2024-01-02 17:37

 

Украинцы, не успевшие на поезда из-за воздушной тревоги 2 января, смогут сесть на другие рейсы тех же направлений в течение суток.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ

 "Пассажирам, которые не успели на поезда из-за длительной воздушной тревоги по разным регионам, проводники и стюарды Укрзализныци допустят вас на следующие рейсы аналогичного направления в течение суток", - говорится в сообщении.

При этом в УЗ помогут найти свободные места на таких рейсах, для этого нужно связаться с онлайн-поддержкой в мессенджерах (Viber, Telegram, Facebook, Apple Messages), приложении или по телефону 0 800 503 111.

Кроме того, пассажирские, эвакуационные, медицинские и другие поезда Укрзализныци, включая Kyiv City Express и Dnipro City Express, во время воздушной тревоги курсируют по графику.

"Посадка и высадка осуществляется через подземные переходы при их наличии, ожидания рейсов обязательно в укрытиях", - напомнили железнодорожники.

 

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