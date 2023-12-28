ВОЙНА В Украине В ВСУ пояснили, почему в последнее время воздушные тревоги могут длиться по несколько минут

2023-12-28 13:35

В последнее время в Украине бывают короткие воздушные тревоги из-за взлета вражеского истребителя МиГ-31К. Причиной может быть тренировочный взлет-посадка самолета или перелет на другой аэродром. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Утром МиГ-31К где-то там в районе Тамбовской области взлетал. Ну традиционно. Он каждый день взлетает и испытывает нашу нервную систему. И не только испытывает систему, речь идет же о реальной опасности. Опасность того, что они могут применить гиперзвуковую, как они называют ракету Кинжал Х-47М2", - сказал он.

Игнат подчеркнул, что, безусловно, опасность есть, ведь на россии пока еще есть большие запасы Кинжалов. Поэтому пренебрегать тревогой не нужно.

Отвечая на вопрос, почему последняя воздушная тревога длилась 16 минут, Игнат сказал, что "нет точной информации, что там происходит".

"Но в целом МиГ-31 мог совершить взлет, облететь по кругу где-то в районе аэродрома и сесть. То есть отработать взлет-посадку. Такой тренировочный полет мог быть. Но каждый тренировочный полет может стать и не тренировочным. Он может выполнить задание. Возможно, это второй вариант, МиГ просто совершает перелет на другой аэродром. То есть из-за перебазирования тоже могут быть такие короткие тревоги", - объяснил представитель ВС.

Он добавил, что у Воздушных сил есть источники в разведке, которые тоже пытаются как можно больше получить информации разными способами, представляет ли взлет МиГа опасность и на сколько она серьезна.

"И главную информацию, конечно, мы получаем от наших западных партнеров. Это такие угрозы, как: взлет МиГ-31, взлет стратегической авиации, выход в море кораблей и подготовка их к пускам Калибров. Собственно, эту информацию мы получаем от наших союзников", - рассказал Игнат.