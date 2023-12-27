ВОЙНА В Украине Первая группа украинских пилотов завершила базовую подготовку по управлению истребителями F-16

2023-12-27 08:24

Первые украинские пилоты, которые прошли базовую подготовку в Королевских ВВС Великобритании, сейчас обучаются управлению истребителями F-16 в Дании. Об этом сегодня  сообщила пресс-служба британского правительства.

Обучение в Британии началось в августе. Обучение прошли шесть опытных летчиков-украинцев. Еще десять пилотов-стажеров продолжают базовую летную подготовку, осваивают авиационную медицину и тренируются в центрифуге в Британии.

"Не могу не гордиться той поддержкой, которую Королевские ВВС оказывают подрастающему поколению украинских боевых пилотов и наземных экипажей, которые будут первой линией обороны в защите неба Украины", - заявил министр обороны Великобритании Грант Шаппс.

Цель британской программы - обучить навыкам, необходимым для перехода к следующему этапу подготовки на западных истребителях, согласовывая их со стандартным подходом к полетам по стандартам НАТО.

Пилоты проходят практические занятия на самолетах Grob Tutor. Они изучают базовые процедуры управления, пилотирование по приборам, навигацию на среднем и низком уровнях, а также совершают полеты роем. После окончания обучения в Британии пилоты пройдут подготовку в другой европейской стране для повышения уровня летного мастерства.

 

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