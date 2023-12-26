ВОЙНА В Украине Надо наносить роССиянам потери до тех пор, пока не откажутся от войны, - Залужный

2023-12-26 20:04

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный отстаивает позицию, что надо продолжать наносить российским захватчикам потери до тех пор, пока они не откажутся от ведения войны против Украины. Об этом Залужный сказал на брифинге в Киеве.

"Я уже когда-то говорил, что это была одна из самых моих главных ошибок, что я считал, что такое количество потерь, которое мы нанесли противнику даже год назад, может остановить (российскую армию). Такое количество потерь видимо остановило бы любую страну, но я понимаю, что это не Российская Федерация", - отметил Залужный.

Главнокомандующий ВСУ добавил, что хорошо видно, что происходит на линии фронта: горы российских тел, которые даже никто не пытается забрать.

"Их появляется там с каждым днем все больше и больше, и к сожалению, это такое отношение Российской Федерации к собственным людям", - добавил Залужный.

"На сегодняшний день трудно спрогнозировать, сколько еще необходимо нанести потерь для того, чтобы это все прекратилось. Я считаю, что необходимо это делать постоянно ровно до того момента, пока война не закончится, пока противник не откажется от ведения боевых действий против нашей страны", - подчеркнул Залужный.

Потери РФ в Украине - детали

За минувшие рождественские сутки Вооруженные Силы Украины ликвидировали более тысячи военных армии РФ - урожай составляет 1010 оккупантов. Как отмечается в сообщении на странице Генерального штаба ВСУ, общие боевые потери противника за время полномасштабного вторжения составляют 354 тыс. 960 человек.